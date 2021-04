Les feux de l'amour - Episode du 28 avril 2021

Nick se prépare douloureusement à confier Christian à Victor et en profite pour dire en public ses quatre vérités à son père. Hilary explique maladroitement à Shauna qu’elle a besoin d’être seule par moments si elle veut pouvoir démarrer une nouvelle histoire avec Devon. Summer passe chez Jabot, officiellement pour voir sa mère, mais cette dernière découvre que c’est uniquement pour lui soutirer de l’argent. Shauna et Charlie deviennent de plus en plus proches et préparent un dîner romantique pour Hilary et Devon.