Les feux de l'amour - Episode du 28 avril 2023 - Premières minutes

Victor se rend chez Adam pour lui proposer son aide, mais ce dernier refuse. Summer demande à un employé de Society d’espionner Kyle et Lola. Faith la surprend et les deux ont alors une conversation sur l’amour. Phyllis tente de trouver des réponses quant au départ de Summer, mais Kyle lui affirme ne rien savoir et dit être la première victime de l’attitude de sa fille. Victoria et Phyllis se disputent à nouveau, ce qui agace Nicholas qui compare l’attitude de sa sœur à celle de son père. Victoria finit par proposer de racheter les dernières parts du Grand Phoenix que détient Phyllis.