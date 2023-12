Les feux de l'amour - Episode du 28 décembre 2023 - Premières minutes

Victoria a passé un week-end à New York avec Ashland. William, qui ne voit pas cela d’un très bon œil, le lui fait savoir. Chez les Abbott, Ashland annonce à Kyle et Tara qu’il est atteint d’un cancer du poumon incurable. Imani tente de convaincre Amanda de reprendre la défense de leur grand-père, mais celle-ci refuse. Plus tard, elle reçoit la visite de Naya. Après avoir déjeuné ensemble, Victoria demande à Ashland de l’embrasser.