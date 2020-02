Les feux de l'amour - Episode du 28 février 2020 - Premières minutes

Sharon et Scott se rendent au cinéma. Ils rencontrent Mariah et Kevin, très surpris de les voir ensemble. Victoria se confie à sa mère. Elle regrette de s'être emportée face à William et lui avoue être toujours amoureuse de lui. Ce dernier retrouve Phyllis et lui confie que c'est avec elle qu'il veut être. Neil et Devon signent les papiers pour leur nouvelle entreprise commune. Abby annonce à Jack qu'elle a été nommée P.-D.G. en attendant le retour de Victor.