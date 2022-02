Les feux de l'amour - Episode du 28 février 2022 - Premières minutes

C’est l’inauguration de Society. Après un moment de panique, les clients commencent à arriver. Abby reçoit les invités pendant que Devon va chercher Elena. Ashley et Jack se livrent à une guerre publicitaire à l’insu d'Abby et de Devon, ce qui est loin de leur plaire. Nicholas surprend Kyle en train d’embrasser Lola et le menace, mais Summer intervient et lui dit qu’elle est assez grande pour gérer ses problèmes de couple. Mia parvient à s’introduire en cachette dans le restaurant, mais Abby finit par l’apercevoir. Elle s’apprête à la faire mettre dehors par la sécurité quand Arturo lui confie qu’elle est enceinte…