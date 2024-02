Les feux de l'amour - Episode du 28 février 2024 - Premières minutes

Avec la promotion de Nate, Elena réalise qu’il est maintenant son patron. Phyllis se vante d’avoir déjoué les plans de Tara et Sally et d’avoir sauvé Jack d’une peine de cœur. Kyle et Summer ayant déménagé à Milan, Phyllis et Jack ressentent un grand vide. La relation d’Amanda et Devon se renforce. Moïse, guidé par Nate et Devon, s'interroge sur son avenir. Victoria annonce ses fiançailles à Lily et William, qui semble sur la réserve. Ces derniers et leurs journalistes sont sur le qui-vive suite à l’arrestation de Tara Locke pour détournement de fonds, mais Victoria les met en garde de ne pas s’en prendre à Ashland. Jack ne voit pas d’un bon œil cet acharnement et s’inquiète du sort d’Harrison et de Kyle.