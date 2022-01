Les feux de l'amour - Episode du 28 janvier 2022 - Premières minutes

Sharon, Victoria et Nikki attendent fébrilement au chalet Abbott que Nick, Rey et William réussissent à attraper J.T. Mais le piège tendu à l’entrepôt d’Etalon Noir n’a pas fonctionné et J.T. menace les trois femmes qu’il a attachées. Un tuyau de gaz fuit, la pièce devient irrespirable et J.T. finit par s’évanouir. Rey et Nick mettent Victor au courant de leur plan, mais Victor décide d’aller au chalet. Nick le suit. William a été suivi au chalet par Phyllis qui veut absolument aider les trois femmes. Christine soupçonne Rey d’être complice de l’évasion des fugitives. Kerry et Jack sont éreintés après avoir gardé Johnny et Katie. Jack lui parle de sa mère, Dina, et de son état.