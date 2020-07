Les feux de l'amour - Episode du 28 juillet 2020

Tessa se rend chez Alice dans l’espoir d’apercevoir Crystal, mais celle-ci ne la laisse pas entrer. Alice convoque Crystal et lui annonce qu’elle va devoir partir. Abby se rend au Néon écarlate. Elle est dépitée à cause de Zack. Scott lui suggère de lui donner une seconde chance. Elle décide de suivre son conseil et écoute ce que Zack a à lui dire. Victoria et William travaillent sur une nouvelle stratégie. Ils sont très inspirés, mais ils sont soudainement interrompus par Phyllis. Lauren annonce à Phyllis qu’elle a décidé de distribuer les produits de Pêche d’enfer au même titre que ceux de Jabot. Elle refuse ainsi de prendre part dans la bataille qui opposent les deux marques.