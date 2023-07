Les feux de l'amour - Episode du 28 juillet 2023

Victor apprend qu’Abby ne peut pas avoir d’enfant. Il contacte deux spécialistes mais les avis sont défavorables. Les espoirs d’Abby s’amoindrissent. Lily insiste auprès de Nate pour qu’il accepte son offre d’emploi. Il finit par céder. Sharon demande conseil à Nikki et lui explique que Faith commence à boire de l’alcool. Nikki souhaiterait passer un moment avec Faith pour lui faire comprendre les méfaits des addictions. Faith est furieuse que sa mère en ait parlé à sa grand-mère. Amanda et Elena se rencontrent et discutent. Elena est jalouse de voir à quel point Devon et Amanda sont proches. Devon propose à Amanda d’approfondir leur relation.