Les feux de l'amour - Episode du 28 juin 2021

Mattie et Charlie cherchent une solution pour aider Lily. Ils veulent convaincre Devon de l’aider. Lily est furieuse contre Cane de vouloir fuir le pays. Victoria apprend que Nate est le médecin de sa mère. Elle n’est pas convaincue que ce soit une bonne idée. Victor prépare une soirée surprise pour Nikki pour qu’elle se détende. Summer discute avec Kyle et découvre que Phyllis et Nick ont passé une nuit ensemble.