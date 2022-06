Les feux de l'amour - Episode du 28 juin 2022 - Premières minutes

C’est la réception de mariage de Lola et Kyle. Adrian est venu et espère voir sa fille. Arturo, Rey et Celeste font tout pour l’en empêcher, mais une confrontation arrive malgré tout. Kyle a une discussion avec Théo et Zoé au sujet de la soirée à New York. Summer et Kyle décident de rester en bons termes et de faire table rase du passé. Celeste donne finalement sa bénédiction à Kyle et remercie publiquement Jack. Ce dernier accueille officiellement Lola dans la famille. Arturo tente de s’excuser auprès d’Abby, mais aussi auprès de son frère. Pendant que les invités s’amusent au mariage, Michael et Adam ont une discussion suspecte à laquelle William assiste en cachette avant d’interroger Michael. Plus tard, Victoria demande des explications à William après l’avoir cherché partout.