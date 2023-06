Les feux de l'amour - Episode du 28 juin 2023 - Premières minutes

Suite aux découvertes que Lily a faites sur Alyssa, William est persuadé qu'elle a tenté de tuer Adam et qu'elle veut lui faire endosser cette responsabilité. Ne pouvant pas interférer elle-même dans l'enquête, Amanda envoie Lily faire part de cette théorie à Rey. La guerre est déclarée entre Sally et Summer après que cette dernière a révélé à Sally qu'elle était au courant qu'elle cherchait à voler son poste. Summer met d'ailleurs Kyle en garde contre Sally, qui veut se servir de lui. A l'approche des fêtes, Jack ressent plus vivement l'absence de sa mère. Nikki encourage Victor à prendre des vacances et souhaite partir pour Londres à l'occasion du Nouvel An.