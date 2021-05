Les feux de l'amour - Episode du 28 mai 2021 - Premières minutes

Nicholas tombe le masque et révèle à Victor qu'il a usurpé l'identité de J.T. afin de se venger de lui. Ashley et Neil s'accordent à rester de simples amis. Furieuse contre Kyle et Jack, Jill ouvre l'enveloppe contenant les résultats ADN et informe Jack que Phillip Chancellor n'est pas son père. Ce dernier est effondré mais décide de profiter du temps qu'il lui reste avec Dina. Phyllis surprend William en pleine partie de poker et s'emporte vivement contre lui.