Les feux de l'amour - Episode du 28 mars 2023

Adam décide de quitter Chelsea pour son bien et celui Connor. Il passe chez Sharon pour parler de ce qui s’est passé au motel. Sharon lui annonce qu’elle ne peut plus être sa thérapeute. Nikki essaye en vain de convaincre Victoria de pardonner son père dans l’espoir de retrouver une famille soudée et heureuse. Victoria collabore avec William pour publier une histoire qui affectera le nom des Newman.