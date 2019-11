Les feux de l'amour - Episode du 28 novembre 2019 - Premières minutes

Jill et Jack ont une discussion au sujet d'Hilary. Jill est très en colère après elle. Lily refuse d'aller chez son frère à cause d'Hilary. Cane s'y rend pour prendre de ses nouvelles. Jack souhaite convaincre Hilary de dire la vérité à Devon. Il se pose énormément de questions sur la soirée du Nouvel An et ne comprend pas pourquoi il ne se souvient de rien. Hilary essaie de lui faire des aveux, mais Devon la coupe à chaque fois. William refuse de dévoiler le secret de Reed à Victoria. Le mannequin tant attendu par Pêche d'enfer s'est désisté. Jill a l'idée de demander à Lily de faire le shooting, ce qui déplaît fortement à Cane lorsqu'il le découvre. Reed effectue un paiement sur un site interdit au moins de 18 ans. Victoria se demande pourquoi sa carte de crédit traîne sur le bureau.