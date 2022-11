Les feux de l'amour - Episode du 28 novembre 2022 - Premières minutes

Fen annonce à Devon ne pas vouloir reprendre la tournée, avant d'avertir Michael et Lauren de son départ à Nashville, à leur grande déception. Pendant ce temps, Jack félicite Kyle et Summer pour leur travail avant leur départ pour San Francisco, où ils devront conclure une grosse affaire. Il fait ensuite face à Thédo en lui demandant des explications sur son comportement vis-à-vis de Kyle. Phyllis tente quant à elle de convaincre Chance de dîner avec elle, avant d'encourager Summer à reconquérir Kyle, qui espère se réconcilier avec Lola à son retour. Adam, lui, présente son nouveau projet à Chelsea, mais Chance vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. De son côté, Chelsea propose à Chloe et Bella de les rejoindre, elle et Connor, pour un goûter au Néon écarlate, mais Adam fait une apparition surprise.