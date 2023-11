Les feux de l'amour - Episode du 28 novembre 2023

Les invités à la fête de fiançailles s’interrogent sur l’apparition de Tara et le départ précipité des fiancés. Tara explique à Kyle que le seul moyen pour elle d’avoir la garde de son fils est qu’il déclare sa paternité. Il en informe Summer. Mais, en pleine discussion, Ashland frappe à leur porte. Nicolas apprend par Phyllis, la liaison passée entre Kyle et Tara. Rey et Sharon annoncent à Faith, ravie, qu’ils se remettent officiellement ensemble. Puis, Faith se confie à Rey à propos de Moïse qui, de son côté, s’inquiète de l’interdiction des parents de Faith de l’approcher. Amanda accepte de collaborer avec Imani pour Sutton Ames après l’avoir longuement questionnée. Elle décide d’être prudente malgré tout, Imani lui ayant donné certaines réponses troublantes.