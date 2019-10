Les feux de l'amour - Episode du 28 octobre 2019 - Premières minutes

Nikki et Victor rentrent de New York. Nick leur demandent s'ils peuvent garder Christian pour qu'il puisse aller à L'underground. Victor lui propose de revenir travailler à la société Newman et lui annonce qu'il va prendre sa retraite. Sharon et Dylan ont du mal à s'habituer à l'absence de Sully. Dylan se sent rejeté par Nikki, par rapport à Nick. Devon souhaite que Mariah continue de présenter l'émission, ce qu'elle finit par accepter. Jack propose à Hilary de rencontrer un agent pour pouvoir présenter un autre programme. Elle le fait pour se venger de Devon.