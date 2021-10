Les feux de l'amour - Episode du 28 octobre 2021

Reed et Charlie décident de reprendre la route et de rentrer sans vérifier ce qu’ils ont percuté, persuadés que ce n’est qu’un animal. Malheureusement pour Charlie, Cane se rend compte qu’il a bu et lui fait la leçon. Reed apprend que sa grand-mère est à l’hôpital et qu’elle a été renversée. Kerry et Jack s’embrassent à nouveau et profitent de la soirée quand Jack apprend par William que Nikki se trouve à l’hôpital. Phyllis et Nick discutent de la fête quand ils apprennent que Nikki est aux urgences...