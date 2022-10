Les feux de l'amour - Episode du 28 octobre 2022

Nick rencontre Phyllis and Grand Phénix et l’invite à fêter Noël chez les Newman. Peu après, Chelsea arrive et lui demande de convier également Adam. Après un moment d’hésitation, il accepte. Au Néon écarlate, Chance demande des précisions à Paul sur la vie d’un détective privé. Phyllis croise William et ils discutent de son nouveau travail et de la dispute avec Abby. Quand William et Paul partent, Phyllis exige que Chance lui raconte ce qu’il s’est passé à Las Vegas avec Adam. Il refuse. Au Society, Summer et Théo parlent amour et travail.