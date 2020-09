Les feux de l'amour - Episode du 28 septembre 2020

Juliet se fait opérer en urgence, ce qui inquiète Lily et Cane. Victoria demande à Jack de résilier le bail de Pêche d'enfer, ce qu'il accepte. Scott apprend à Victoria qu'une rumeur circule au sujet d'un éventuel rachat de Pêche d'enfer par la société Newman. Victor et elle décident donc de faire appel aux services de Neil afin de déterminer une stratégie médiatique. Victor décide donc que la soirée organisée en l'honneur d'Abby servira à annoncer la récente fusion, mais la jeune femme l'ignore et invite donc en autres Dina à cette fête. Jordan demande des explications à Hilary, mais celle-ci le menace de faire de nouvelles révélations. Elle remet par la suite les photos volées prises par Jordan à Nikki, qui prévient aussitôt Victoria. Nikki en profite pour passer voir Jack, mais Dina les surprend dans son bureau.