Les feux de l'amour - Episode du 28 septembre 2023 - Premières minutes

Victoria finit par avouer à William qu’elle l’aime toujours. Quand William en parle à Lily, elle lui demande de prendre du recul avant qu’ils aillent plus loin. Chelsea envoie un faux message d’amour à Sharon avec le téléphone d’Adam. Mais Sharon ne répond pas et ne souhaite plus entendre parler de lui. Elle est très inquiète pour Rey, dont l’état empire. Pourtant, ce dernier est plus conciliant après leur séance chez leur conseillère conjugale. Nikki conseille à Adam de quitter définitivement Genoa City.