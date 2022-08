Les feux de l'amour - Episode du 29 août 2022 - Premières minutes

Chelsea et Nicholas interrogent Connor pour savoir pourquoi il s’est battu à l’école. Après la confession du petit garçon, Nicholas organise une soirée jeux pour lui redonner le moral. Adrian passe voir Lola chez elle afin de lui soutirer de l’argent. Jack et Traci continuent leurs recherches et arrivent à retrouver une lettre de leur mère adressée à Stewart Brooks…