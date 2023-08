Les feux de l'amour - Episode du 29 août 2023

Jack apprend à Kyle que Sally a passé la nuit de la tempête dans la chambre d’amis des Abbott. Kyle s’étonne de la sympathie de son père pour Sally. Lauren donne une promotion à Sally : sous-directrice du marketing sur internet, ce qui rend Summer encore plus furieuse contre elle. Théo apprend à Sally que Kyle a eu une liaison, quelques années avant avec une femme mariée à un certain Ashland Locke, un homme très puissant et dangereux et que Kyle a eu un enfant d’elle illégitime, Ashland junior. Gloria fait du forcing auprès de Michael pour être recrutée par Lauren. Adam, voyant que l’état de Chelsea ne s’améliore pas, propose à Sharon de ramener Connor du pensionnat. Mais Sharon l’en dissuade, craignant le choc à la fois pour Chelsea et pour Connor.