Les feux de l'amour - Episode du 29 avril 2020 - Premières minutes

Phyllis est convaincue que Victoria souhaite se rapprocher de William et se confie à Michael à ce sujet. Victoria invite William à dîner chez elle avec les enfants. Ashley profite d'une entrevue avec Graham pour lui soutirer des informations, notamment son nom de famille. Les voyant ensemble, Dina semble jalouse. Gloria avoue à Jack qu'elle regrette que leur liaison soit terminée. Hilary use d'arguments pour convaincre Jordan de ses efforts, mais celui-ci n'est pas dupe. Perdue, elle demande à Devon de la rejoindre. D'abord méfiant, ce dernier finit par la consoler. Lily et Cane annoncent à leurs enfants que Cane est poursuivi pour harcèlement sexuel.