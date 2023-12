Les feux de l'amour - Episode du 29 décembre 2023 - Premières minutes

De retour de New York, Victoria et Ashland se retrouvent embarqués dans une sortie entre couple organisée par Nikki et Victor. Au Néon écarlate avec Moïse et Elena, Nate fait une découverte inattendue. En plein préparatifs de mariage, Phyllis se pose des questions sur la raison du mariage précipité de Summer. Sally et Tara échafaudent un plan pour évincer Summer et la faire quitter la ville. Contre l’avis de Kyle, William l’informe qu’il va diffuser l’information du divorce des Locke.