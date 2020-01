Les feux de l'amour - Episode du 29 janvier 2020 - Premières minutes

Ashley menace Jack de récupérer la direction de Jabot s'il n'abandonne pas l'idée de la ligue de hockey. Victoria et William apprennent que Jack a raconté à Leon, les vices de William. Ce dernier refuse à présent de traiter avec Pêche d'enfer. Victoria dérobe un dossier sur le serveur interne de G Buzz, sur une histoire de harcèlement impliquant Jack. Hilary propose à Mariah le poste de coanimatrice, si elle parvient à convaincre Devon de lui laisser l'émission. Elle se tourne auprès de Jack pour trouver du réconfort et des conseils. Colin apprend que Jill lui pardonne et qu'elle entrevoit la possibilité de lui redonner une chance.