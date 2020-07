Les feux de l'amour - Episode du 29 juillet 2020 - Premières minutes

Graham n’est plus à Genoa City. Jack et Ashley en profitent donc pour enquêter sur lui et confronter leur mère. C’est aussi le premier jour d’école de Johnny, mais la joie de Victoria et William ne semble pas partagée par Phyllis. Mattie et Reed ratent les cours pour se retrouver en secret...