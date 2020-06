Les feux de l'amour - Episode du 29 juin 2020

Noah demande à Mariah si Tessa peut venir vivre chez Sharon. C’est le premier jour de Dina à Mergeron, ce qui modifie les plans d'Ashley et Ravi, qui comptaient aller au chalet. Ils décident quand même de partir en fin de journée. Nikki annonce à Victor qu’elle a déménagé, puis elle va voir Jack. Dina les surprend et leur dit ouvertement qu’elle est contre leur liaison. Sharon rase la barbe de Scott pour la photo de l’équipe de direction de la sociét& Newman. L’offre de Nick et Noah pour Ann Arbor est acceptée.