Les feux de l'amour - Episode du 29 juin 2022 - Premières minutes

Alors que Michael attend les résultats officiels pour le poste de procureur, les souvenirs du mariage de Lola et Kyle sont encore présents dans tous les esprits. Summer et Phyllis cherchent à comprendre la manœuvre de Théo avec Zoé. Rey essaie d’empêcher son père de faire du mal à sa famille. Lola et Kyle profitent tranquillement de leur lune de miel. Adam est toujours au cœur de nombreuses manigances, même si Michael est bien décidé à l’arrêter.