Les feux de l'amour - Episode du 29 juin 2023 - Premières minutes

Rey explique à Michael qu’une preuve incrimine Alyssa Montalvo concernant la tentative de meurtre sur Adam. Il décide alors de libérer William, qui est innocenté. Les charges contre lui sont abandonnées. Chance, Abby et Jill sont heureux et soulagés que le tireur ne soit pas William. Amanda interroge Lily pour savoir ce qu’il y a exactement entre William et elle. Victoria comprend qu’il se passe quelque chose entre eux. Victor est mécontent d’apprendre que William est remis en liberté. Suite à son opération, Nate n’a pas le moral car le docteur Frasier pense qu’il ne pourra plus pratiquer la chirurgie. Elena tente de le réconforter et de lui changer les idées. Rey arrête Alyssa Montalvo pour tentative de meurtre sur Philip Chancellor.