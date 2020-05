Les feux de l'amour - Episode du 29 mai 2020 - Premières minutes

Lors de la soirée caritative organisée par Victor en faveur de la recherche sur la sclérose en plaques, Nikki joue du piano sur scène, mais elle soufre en silence. De retour en coulisses, Victor s'en aperçoit et Nikki lui avoue qu'elle ne voulait pas s'avouer affaiblie. Nicholas reproche à Noah d'avoir pris des risques en remplaçant la console de mixage. Victor comprend que son fils a voulu saboter le concert et part le confronter au parking. Mariah et Tessa s'inquiètent de la complicité évidente entre Hilary et Devon. Lily et Cane annoncent respectivement à Charlie et Mathilda la grossesse de Juliet. Les deux adolescents sont en état de choc. Reed s'étonne du silence de Mathilda. Victoria fait la rencontre de Zack, ce qui déplaît à Abby.