Les feux de l'amour - Episode du 29 mai 2023

Chance souffre d'une infection suite à l’opération, mais il finit par se réveiller et rassure Abby en lui disant qu’il veut l’épouser au plus vite. Abby demande à Mariah d’être son témoin. Chelsea renonce à dénoncer Adam qui voudrait se réconcilier avec elle. Amanda raconte les détails qu’elle a appris sur la vie de Rose à Devon. Elena finit par avouer ses sentiments à Nate pour l’empêcher de partir. Kyle et Summer se réconcilient. Summer tente de savoir quels intérêts ont Sally et Théo en commun. Ce dernier demande des conseils d’avocate à Brittany pour obtenir son héritage. Sally exhorte Lauren de prendre la tête de Jabot collection, mais elle refuse.