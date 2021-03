Les feux de l'amour - Episode du 29 mars 2021

Phyllis et Nick retrouvent le téléphone de J.T. dans les mains d’un S.D.F. La police réquisitionne l’appareil comme élément de preuve. Victoria essaie, en vain, de dissuader Nick de retrouver J.T. Suite à la disparition de Jack, le conseil d’administration se réunit pour nommer William à la tête de Jabot. Jack reste introuvable malgré les recherches de Abby et Kyle. Hilary et Devon partagent un moment de complicité.