Les feux de l'amour - Episode du 29 mars 2022 - Premières minutes

Adam a recouvré la mémoire. Victoria lui rend visite à l’hôpital. Elle souhaite savoir ce que Victor et lui manigancent. Pendant ce temps, Billy confronte Victor en lui disant ses quatre vérités. Lola et Kyle cherchent un appartement pour vivre ensemble, ce qui n’est pas forcément du goût de Rey, qui veut protéger sa sœur. Rey fait la connaissance de Faith, qui comprend vite que sa mère et lui vont certainement emménager ensemble. Jett envisage de partir en tournée et ce, malgré les craintes d’Elena. Devon reçoit la visite de Michael qui lui conseille de régler au plus vite la succession de son père, Neil.