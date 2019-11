Les feux de l'amour - Episode du 29 novembre 2019 - Premières minutes

Sharon est très inquiète pour Dylan. Elle s'arrange pour se retrouver seule dans le bureau de Paul et en profite pour l'appeler sur son portable. Cet appel intrigue Alex, l'assistante de Fisk, qui commence à avoir des soupçons. Victor a réuni toute sa famille pour un dîner au Belvédère. Tout le monde est curieux de connaître la raison d'un tel rassemblement. Chelsea et Nick sont un peu gênés de se retrouver après le baiser qu'ils ont échangé au réveillon du Nouvel An.