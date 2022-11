Les feux de l'amour - Episode du 29 novembre 2022 - Premières minutes

Théo se confie à Lola sur sa relation mouvementée avec Kyle et sur leur différence de statut social. De leur côté, Kyle et Lola fêtent leur accord avec Bay Street Cosmétiques et finissent par s’embrasser. Amanda, elle, décide de ne plus voir William par crainte de la réaction de Victoria, qui redoute une possible rupture avec lui. Pendant ce temps, Mariah se confie à Abby sur ses inquiétudes concernant Tessa et Tanner Watts qui ont été mariés. Elle avertit aussi Théo, en lui disant garder un œil sur son comportement envers Kyle.