Les feux de l'amour - Episode du 29 novembre 2023 - Premières minutes

La soirée de fiançailles de Summer et Kyle a été annulée. Alors que Mariah et Tessa en profitent pour passer une soirée en amoureuses, Abby se retrouve seule et déprimée. Elle retrouve Victoria au Néon écarlate et elle se confie sur sa frustration. Tandis que William et Lily discutent stratégie au bureau, Ashland arrive au Grand phénix et demande à voir sa femme et son fils. Il menace Kyle et Summer.