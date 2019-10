Devon tente de convaincre Hilary de revenir travailler pour G Buzz, mais celle-ci lui fait croire que d'autres offres plus prometteuses lui ont été faites. Devon demande alors à Mariah de présenter l'émission. Conseillé par Neil, il décide d'acheter un appartement auprès de Farrah, sans le dire à Hilary. Victoria et William prennent le temps de passer un moment en famille avec Katie et Johnny.