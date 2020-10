Les feux de l'amour - Episode du 29 octobre 2020

Nikki confie à Victoria que pour se venger de Victor, elle a pris de l’argent sur son compte et l’a transféré vers une banque off shore. Sharon demande des explications à Scott au sujet de son étrange réaction lorsqu’elle lui a avoué ses sentiments. Mariah remarque que Faith ne parle plus à Scott. Faith lui explique qu’elle a vu ce dernier en train d’embrasser fougueusement Abby dans le parc. Nicholas conduit un rassemblement dans le parc Chancellor pour protester contre toute future construction. Hilary et son nouveau sponsor, Jack Abbott, sont sur la même longueur d’ondes au sujet de l’émission.