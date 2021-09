Les feux de l'amour - Episode du 29 septembre 2021 - Premières minutes

Phyllis organise une grande soirée pour promouvoir les Jaboutiques. Sharon et William s’y rendent ensemble, ce qui ne manque pas d’agacer Phyllis et Nick. William réclame des comptes à son ex-petite amie. Tessa explique à Mariah pourquoi elle a fait chanter les quatre meurtrières. Abby voudrait rapprocher Arturo et son frère, mais Mia dévoile enfin la raison de leur brouille. Summer découvre le vrai visage de William. Elle n’en revient pas qu’il ait osé avouer leur liaison à sa mère. Phyllis est désemparée par cette révélation et le gifle violemment. Kyle, Lola, Mariah et Tessa profitent d'une soirée jeux au manoir des Abbott. Celle-ci ne se déroule pas tout à fait comme prévu, suite à l’arrivée inopinée de Summer. Lily s’interroge sur l'absence de Cane au parloir. Elle se confie à Nate et lui demande de se renseigner pour elle.