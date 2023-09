Les feux de l'amour - Episode du 29 septembre 2023

Face aux soupçons d’Amanda, Devon lui avoue qu’il a revu Elena et qu’il a encore des choses à régler avec elle avant de pouvoir définitivement tourner la page. Au Society, Kyle et Summer essaient de ne rien laisser paraître lorsqu’ils rencontrent par hasard Ashland Locke et Tara, en pleine discussion amicale avec Jack. Alors que l’état de santé de Rey s’aggrave, Sharon décide de demander de l’aide à Nate. Elena est tourmentée par ses sentiments pour Devon, mais Nate va mettre fin à son dilemme.