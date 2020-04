Les feux de l'amour - Episode du 3 avril 2020

Hilary a entendu Juliet et Cane parler de leur nuit à Tokyo. Elle propose son aide à Juliet qui refuse, mais Hilary a enregistré sa conversation avec elle. Reed découvre Zoey dans les bras de Charlie. Il la quitte. Abby rencontre Dina et promet à sa grand-mère de l'aider à renouer des liens avec sa famille. Matilda est très studieuse. Tessa souhaite quitter Genoa City. Voyant qu'elle a peur, Noah essaie d'en savoir plus sur le garçon qui a causé des problèmes à Tessa. En rendant visite à Jack, Dina rencontre Ashley et les reproches fusent. Ravi exhorte Ashley à rester calme pour prendre l'ascendant sur sa mère.