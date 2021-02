Les feux de l'amour - Episode du 3 février 2021

Il y a une méprise entre Sharon et Nick. Du coup, elle se vexe et demande à Nick de se trouver un appartement. Jack rentre de voyage. Ashley l’accueille en lui annonçant qu’elle le poursuit en justice pour diffamation. Interviewée par Abby, Dina raconte une histoire avec Ashley et Jack, ce qui touche beaucoup Ashley. Nikki et Nicholas organisent une réunion pour convaincre Devon et Jack d’être des bienfaiteurs et de faire partie du conseil d’administration de leur future association, en vue de créer des logements sociaux. Victor arrive et Nikki lui propose de se joindre à eux. Victor et Jack se disputent et manquent d’en venir aux mains. Nikki n’a pas froid aux yeux : elle fait venir Arturo dans la maison de Victor. Nicholas le lui reproche. Victoria et J.T. ont une violente dispute. Ils finissent par se réconcilier et J.T. la demande en mariage.