Les feux de l'amour - Episode du 3 février 2022 - Premières minutes

Tessa est innocentée et Mariah l'encourage à poursuivre son rêve de vivre de sa musique. Malgré tous les efforts et les excuses d'Arturo, Abby lui fait clairement comprendre que tout est terminé entre eux et le renvoie d'Etalon noir. Cane est anéanti en découvrant que Lily souhaite divorcer et il demande à Michael de l'aider. Reed rend visite à J.T. à l'hôpital, mais ce dernier est transféré en prison sous ses yeux. Reed s'emporte violemment contre Victoria qui, de son côté, souffre de cauchemars et de crises de panique en lien avec J.T.