Les feux de l'amour - Episode du 3 janvier 2023 - Premières minutes

Jack confie à William que Dina est en fin de vie. William se montre compréhensif mais, il finit par s'emporter. Sharon annonce à Jack qu'elle est atteinte d'un cancer du sein et finit par craquer auprès de Rey. Mariah désespère de ne plus avoir de nouvelles de Tessa et se confie à Lindsay. Rey annonce à Amanda que Ripley est en prison, mais celle-ci semble toujours terrorisée.