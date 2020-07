Les feux de l'amour - Episode du 3 juillet 2020

Dina a commencé à travailler sur un rapport que Jack lui avait demandé, mais il se rend compte que sa mère lui a envoyé un document rempli de fautes. Graham, qui l'a relu entre-temps, lui envoie une version corrigée, mais le doute est semé dans l'esprit de Jack et il le partage avec Ashley. Cette dernière a passé la nuit avec Ravi au chalet des Abbott. Elle se demande ce que va devenir leur relation et comment les choses vont évoluer sur leur lieu de travail. Cane a rendez-vous avec Benjamin et lui laisse son numéro de téléphone dans sa suite. Victoria, qui allait accepter l'offre de prêt pour Pêche d'enfer, voit le mot de Cane et comprend que Benjamin essayait seulement de s'immiscer dans son entreprise. Elle l'affronte dans un couloir de l'Athletic club, sans remarquer que Hilary est cachée non loin, en train de filmer toute la scène…