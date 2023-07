Les feux de l'amour - Episode du 3 juillet 2023

Noël approche. Devon croise Elena et Nate au Néon écarlate. Les souvenirs ressurgissent pour les deux anciens amoureux. Heureux d’être enfin libre, William organise une soirée très spéciale pour remercier Lily en privatisant Le society. Tant de romantisme donne des idées à Chance, qui tente de remonter le moral à Abby, triste de ne toujours pas être enceinte. De leur côté, Chloé et Kevin trouve une clé USB qui semble appartenir à Gloria et qui contient des dossiers confidentiels impliquant un détournement d’argent au sein de la société Newman. Quant à Amanda, elle reçoit un appel de son détective privé : il a retrouvé sa mère biologique.