Les feux de l'amour - Episode du 3 juin 2020

Pris de panique, le docteur Harris appelle Victor pour lui apprendre la fuite de Chloé et de Kevin. Victor se met aussitôt à leur recherche et trouve la chambre de motel où ils se sont réfugiés en attendant de prendre la route en direction de l'Oregon. Le reste de la famille Newman est très divisé après la soirée de Nikki, qui s'est réfugiée au chalet avec Jack. Nick s'en veut et part à sa recherche. Victoria découvre que William a proposé à Phyllis de l'accompagner garder les enfants. Plus tard, ils rencontrent Juliet et Cane au Club. La tension est palpable. Cane est convaincu que William aurait dû se faire renvoyer à sa place et ce dernier ne voit que les pertes que Cane à causées à Pêche d'enfer. Mathilda et Charlie sont très secoués d'avoir appris les agissements de leur père et la grossesse de Juliet. Mathilda rejoint Reed au Néon écarlate pour se changer les idées.