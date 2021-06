Les feux de l'amour - Episode du 3 juin 2021 - Premières minutes

Ashley profite de la présence de William chez elle pour l'interroger au sujet du Yachtbot. William lui annonce qu'il compte l'envoyer en voyage d'affaires à Berlin pour représenter Jabot. Phyllis reçoit la visite de Jack. Elle lui révèle que William a recommencé à jouer. A sa surprise, Jack défend son frère et la persuade de lui donner une autre chance. Mais après avoir découvert William en pleine partie de poker à L'athletic club, elle rencontre Nicholas au bar et ils décident de passer la soirée ensemble. Mariah propose à Tessa de retourner au festival de musique où elles sont allées un an auparavant. A l'hôpital, Devon, Neil, Lily, Cane, Charlie et Shauna attendent anxieusement des nouvelles d'Hilary.